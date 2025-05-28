В июне Православная церковь Украины будет отмечать ряд важных праздников и памятных дат, включая День Святой Троицы.

В этом материале собраны главные церковные праздники, которые будут отмечать в июне 2025 года, согласно календарю ПЦУ, пишет Politeka.

1 июня – День памяти св. мученика Юстина Философа и других, Преподобного Агапита Киево-Печерского;

2 – Святителя Никифора, великомученика Иоанна Нового, священномученика Пофина;

3 – мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы;

4 – свят. Митрофана, патриарха Константинопольского, муч. Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, Конкордия;

5 – Дорофея, епископа Тирского, свят. Константина, митрополита Киевского и всея Руси, муч. Маркияна, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона;

6 – преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преп. Иллариона Нового;

7 – Троицкая поминальная суббота, День священномученика Маркелиана, епископа Римского, Клавдия, Кирина и Антонина;

8 июня 2025 года ПЦУ будет отмечать великий церковный праздник День Святой Троицы (Пятидесятницу), сообщает Politeka.

9 – Духов день, святителя Кирилла;

10 – Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского, муч. Александра и Антонины;

11 – апост. Варфоломея и Варнавы, Свят. Луки;

12 – преподобных Петра Афонского, Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила;

13 – преподоб. Анны и ее сына Иоанна;

14 – пророка Елисея, святителя Мефодия, князя Мстислава Храброго;

15 – День всех святых, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси;

16 – Тихона, епископа Амафунтского;

17 – муч. Мануила, Савела и Исмаила;

18 – Леонтия, Ипатия, Феодула;

19 – апостола Иуды;

20 – Мефодия, епископа Патарского, муч. Инны, Пинны, Риммы;

21 – преп. Юлия и Юлиана;

22 – День памяти всех святых земли Украинской;

23 – муч. Агриппины Римлянки;

24 – Рождество пророка, Крестителя Господня Иоанна;

25 – преп. Григория, чудотворца Киево-Печерского;

26 – пр. Давида Солунского, Иоанна, епископа Готского;

27 – пр. Самсона, Севира, Георгия Иверского Святогорца;

28 – пр. Ксенофонта Робейского;

29 – День апостолов Петра и Павла;

30 – Собор 12 апостолов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на воду: в каких областях украинцы значительно переплачивают.

Также Politeka писала о денежной помощи для пенсионеров в Киеве: какие документы нужно иметь, чтобы получить выплаты.

Кроме того, Politeka рассказывала о платежах за тепло летом: некоторым украинцам придется платить за отопление в июне, почему это происходит.