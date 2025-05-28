В этом материале собраны главные церковные праздники, которые будут отмечать в июне 2025 года, согласно календарю ПЦУ, пишет Politeka.
1 июня – День памяти св. мученика Юстина Философа и других, Преподобного Агапита Киево-Печерского;
2 – Святителя Никифора, великомученика Иоанна Нового, священномученика Пофина;
3 – мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы;
4 – свят. Митрофана, патриарха Константинопольского, муч. Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, Конкордия;
5 – Дорофея, епископа Тирского, свят. Константина, митрополита Киевского и всея Руси, муч. Маркияна, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона;
6 – преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преп. Иллариона Нового;
7 – Троицкая поминальная суббота, День священномученика Маркелиана, епископа Римского, Клавдия, Кирина и Антонина;
8 июня 2025 года ПЦУ будет отмечать великий церковный праздник День Святой Троицы (Пятидесятницу), сообщает Politeka.
9 – Духов день, святителя Кирилла;
10 – Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского, муч. Александра и Антонины;
11 – апост. Варфоломея и Варнавы, Свят. Луки;
12 – преподобных Петра Афонского, Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила;
13 – преподоб. Анны и ее сына Иоанна;
14 – пророка Елисея, святителя Мефодия, князя Мстислава Храброго;
15 – День всех святых, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси;
16 – Тихона, епископа Амафунтского;
17 – муч. Мануила, Савела и Исмаила;
18 – Леонтия, Ипатия, Феодула;
19 – апостола Иуды;
20 – Мефодия, епископа Патарского, муч. Инны, Пинны, Риммы;
21 – преп. Юлия и Юлиана;
22 – День памяти всех святых земли Украинской;
23 – муч. Агриппины Римлянки;
24 – Рождество пророка, Крестителя Господня Иоанна;
25 – преп. Григория, чудотворца Киево-Печерского;
26 – пр. Давида Солунского, Иоанна, епископа Готского;
27 – пр. Самсона, Севира, Георгия Иверского Святогорца;
28 – пр. Ксенофонта Робейского;
29 – День апостолов Петра и Павла;
30 – Собор 12 апостолов.
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