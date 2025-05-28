Відключення газу у Луцьку є частиною планових робіт, що спрямовані на підвищення безпеки та надійності газопостачання.

Відключення газу у Луцьку заплановано на 30 травня через проведення ремонтно-профілактичних робіт, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Тимчасове припинення подачі природного газу відбудеться за адресою: м. Луцьк, вул. Пилипа Орлика, 12.

Роботи розпочнуться о 08:00 і триватимуть до 17:00. Поновлення газопостачання відбудеться після завершення робочого процесу за умови надання доступу до газового обладнання у кожному помешканні.

Фахівці наголошують: мешканці мають перекрити крани перед газовими приладами перед виходом із дому та суворо дотримуватись правил безпеки.

Для оперативного відновлення постачання необхідно усунути можливі технічні порушення, надати доступ для перевірки газопроводів і приладів, мати акти перевірки та прочистки димових і вентиляційних каналів, а також забезпечити відповідність обладнання проєкту газифікації.

Також мешканцям рекомендують укладати договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Звертатися з цього питання слід до Волинської філії «Газмережі».

Компанія вибачається за тимчасові незручності.

Відключення газу у Луцьку є частиною планових робіт, що спрямовані на підвищення безпеки та надійності газопостачання.

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