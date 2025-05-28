Отключение газа в Луцке является частью плановых работ, направленных на повышение безопасности и надежности газоснабжения.

Отключение газа в Луцке запланировано на 30 мая из-за проведения ремонтно-профилактических работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Волынский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины».

Временное прекращение подачи природного газа произойдет по адресу: Луцк, ул. Филиппа Орлика, 12

Работы начнутся в 08:00 и продлятся до 17:00. Возобновление газоснабжения произойдет после завершения рабочего процесса при условии предоставления доступа к газовому оборудованию в каждом доме.

Специалисты отмечают: жители должны перекрыть краны перед газовыми приборами перед выходом из дома и строго соблюдать правила безопасности.

Для оперативного возобновления поставок необходимо устранить возможные технические нарушения, предоставить доступ для проверки газопроводов и приборов, акты проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, а также обеспечить соответствие оборудования проекту газификации.

Также жителям рекомендуют заключать договоры на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Обращаться по этому вопросу следует в Волынский филиал «Газсети».

Компания приносит извинения за временные неудобства.

Отключение газа в Луцке является частью плановых работ, направленных на повышение безопасности и надежности газоснабжения.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.