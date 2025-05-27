Відключення води у Дніпрі стосується чималої кількості вулиць у місті.

Відключення води у Дніпрі проводять з 26 по 30 травня 2025 року у трьох районах міста – Самарському, Новокодацькому та Центральному, повідомляє Politeka.

За інформацією КП «Дніпроводоканал», у цей період буде припинено централізоване водопостачання боржникам – мешканцям як приватного сектору, так і багатоквартирних будинків. Загальна сума заборгованості перед підприємством перевищує 799 тисяч гривень.

У приватному секторі водопостачання відключатимуть на вулицях Добробатів, Кондукторській, Пісочній, Рибальській (Самарський район), а також на Новій, Одарівській, Привокзальній, Ріжковій, Металургів, Чарнецького, Ямпольській, Лікарняній, Громадянській, Золотоосінній та Осінній у селищі Таромське (Новокодацький район).

Серед багатоквартирних будинків у списку – вул. Семафорна, 32 і 34А, вул. Кирила Синельникова, 7 (Самарський район), а також бульвар Батальйону Дніпро, буд. 4, 6, 6В (Центральний район).

КП «Дніпроводоканал» наголошує: відключення води у Дніпрі є крайнім заходом, якого можна уникнути, сплативши борги або уклавши договір реструктуризації.

Регулярна оплата послуг дозволяє підприємству підтримувати безперебійну подачу води та справність міської інфраструктури. У разі фінансових труднощів абонентам рекомендують звертатися до Центрів обслуговування для врегулювання питання.

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