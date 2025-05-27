Отключение воды в Днепре касается большого количества улиц в городе.

Отключение воды в Днепре будет проводят с 26 по 30 мая 2025 года в трех районах города – Самарском, Новокодаком и Центральном, сообщает Politeka.

По информации КП «Днепропроводоканал», в этот период будет прекращено централизованное водоснабжение должникам – жителям как частного сектора, так и многоквартирных домов. Общая сумма задолженности перед предприятием превышает 799 тысяч гривен.

В частном секторе водоснабжения будут отключаться на улицах Добробатов, Кондукторской, Песочной, Рыбальской (Самарский район), а также на Новой, Одаровской, Привокзальной, Рожковой, Металлургов, Чарнецкого, Ямпольской, Больничной, Гражданской, Золотоосенней и Осенний.

Среди многоквартирных домов в списке – ул. Семафорная, 32 и 34А, ул. Кирилла Синельникова, 7 (Самарский район), а также бульвар Батальона Днепр, дом. 4, 6, 6В (Центральный район).

КП «Днепропроводоканал» отмечает: отключение воды в Днепре является крайней мерой, которой можно избежать, оплатив долги или заключив договор реструктуризации.

Регулярная оплата услуг позволяет предприятию поддерживать бесперебойную подачу воды и исправность городской инфраструктуры. В случае финансовых затруднений абонентам рекомендуют обращаться в Центры обслуживания для урегулирования вопроса.

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