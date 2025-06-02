Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві надається в тому випадку, якщо вони відповідають важливим критеріям

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві надається для місцевих жителів та українців зі статусом ВПО, проте кількість місць для реєстрації обмежена, повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомляє громадська організація «Південь Разом».

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві надається в тому випадку, якщо вони відповідають важливим критеріям. Так, у місті стала доступною нова програма фінансової підтримки, спрямована на підтримку як місцевим жителям, так і внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані в місті. Ініціативу реалізує громадська організація «Південь Разом».



Йдеться про одноразову екстрену фінансову виплату, призначену для людей із вразливих категорій населення. Подати заявку можуть усі, хто відповідає критеріям і проживає в місті.

На грошову допомогу для пенсіонерів у Миколаєві можуть претендувати не тільки українці поважного віку, а й:

– особи з інвалідністю

– люди, які нещодавно проходили лікування в медичних закладах або наразі перебувають на стаціонарному лікуванні чи терапії

– самотні літні люди віком від 70 років

– діти-сироти

– особи, що опинилися у складних життєвих обставинах

Реєстрація вже відкрита. Звернутися за підтримкою можуть як місцеві мешканці, так і переселенці, за умови підтвердження належності до однієї з визначених категорій.

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