Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве предоставляется в том случае, если они отвечают важным критериям.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве предоставляется местным жителям и украинцам со статусом ВПЛ, однако количество мест для регистрации ограничено, сообщает Politeka.net.

Подробности сообщает общественная организация «Південь Разом».

Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве предоставляется в том случае, если они отвечают важным критериям. Так, в городе стала доступна новая программа финансовой поддержки, направленная на поддержку как местным жителям, так и внутренне перемещенным лицам, зарегистрированным в городе. Инициативу реализует общественная организация «Південь Разом».



Речь идет об одноразовой экстренной финансовой выплате, предназначенной для людей из уязвимых категорий населения. Подать заявку могут все, кто отвечает критериям и проживает в городе.

На денежную помощь для пенсионеров в Николаеве могут претендовать не только украинцы почтенного возраста, но и:

- лица с инвалидностью

- люди, которые недавно проходили лечение в медицинских учреждениях или находятся на стационарном лечении или терапии

- одинокие пожилые люди в возрасте от 70 лет

- дети-сироты

- лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах

Регистрация уже открыта. Обратиться за поодержкой могут как местные жители, так и переселенцы при условии подтверждения принадлежности к одной из определенных категорий.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Подорожание продуктов в Николаеве: цены на ряд товаров переписали, что выросло больше всего.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве: где готовы приютить переселенцев.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Николаеве: где заплатят от 13 тысяч гривен.