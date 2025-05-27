Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області продовжує впливати на фінансове навантаження на споживачів.

У червні 2025 року очікується підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області, зокрема — через додаткову платіжку за технічне обслуговування газових мереж, повідомляє Politeka.

Йдеться про третю квитанцію за газ, яку виставляють раз на три або п’ять років, залежно від віку будинку та стану мереж.

За даними «Газорозподільних мереж України», вартість цієї послуги у 2025 році становитиме від 100 до 900 гривень. Ціну формують індивідуально: вона залежить від довжини трубопроводів, кількості з'єднань і арматури, а також розподіляється на всіх мешканців будинку.

У більшості регіонів, зокрема й у Сумах, розцінки будуть приблизно однаковими.

Водночас тарифний план на сам газ залишиться без змін — 7,96 грн за кубометр, що діє в межах чинного мораторію до завершення воєнного стану і ще шість місяців після цього.

Не зазнає змін і вартість електроенергії: вона, як відомо, з червня 2024 року складає 4,32 грн/кВт⋅год відповідно до постанови КМУ №632.

Щодо гарячої води, то для Сум тарифи визначаються або НКРЕКП, або місцевими органами влади — залежно від постачальника. Актуальні розцінки вже доступні, інші з’являться найближчим часом.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області продовжує впливати на фінансове навантаження на споживачів.

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