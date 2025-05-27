Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области продолжает оказывать влияние на финансовую нагрузку на потребителей.

В июне 2025 года ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области, в частности через дополнительную платежку за техническое обслуживание газовых сетей, сообщает Politeka.

Речь идет о третьей квитанции за газ, которую выставляют раз в три или пять лет, в зависимости от возраста дома и состояния сетей.

По данным "Газораспределительных сетей Украины", стоимость этой услуги в 2025 году составит от 100 до 900 гривен. Цена формируется индивидуально: она зависит от длины трубопроводов, количества соединений и арматуры, а также распределяется на всех жильцов дома.

В большинстве регионов, в том числе и в Сумах, расценки будут примерно одинаковыми.

В то же время, тарифный план на сам газ останется без изменений — 7,96 грн за кубометр, действующий в пределах действующего моратория до завершения военного положения и еще шесть месяцев после этого.

Не изменится и стоимость электроэнергии: она, как известно, с июня 2024 года составляет 4,32 грн/кВт·ч в соответствии с постановлением КМУ №632.

Что касается горячей воды, то для Сум тарифы определяются либо НКРЭКУ, либо местными органами власти — в зависимости от поставщика. Актуальные расценки уже доступны, другие появятся в ближайшее время.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области продолжает оказывать влияние на финансовую нагрузку на потребителей.

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