Літні люди здебільшого хочуть продовжувати заробляти гідні гроші, а робота для пенсіонерів у Сумах дає їм таку можливість.

Робота для пенсіонерів у Сумах передбачена для багатьох різних професій, тож всі зможуть знайти те, що до душі, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Сумах стає реальною можливістю залишатися активними, отримувати додатковий дохід і водночас відчувати себе потрібними. І на сайті OLX є достатньо багато доступних варіантів.

Перш за все варто звернути увагу на пропозицію від невеликого кафе швидкого харчування. Вони шукають касира. Умови обіцяють людські. Повна зайнятість, графік - два дні працюєш, два відпочиваєш. Зміни з десятої ранку до восьмої вечора.

Заробітна плата коливається від 15 до 16 тисяч гривень. Виплати двічі на місяць, усе стабільно. Серед обов’язків видача замовлень, підтримання чистоти на робочому місці, ввічливе спілкування з клієнтами і трохи взаємодії з кухарем.

Ще один варіант пропонують на теплу пору року. Сезонна робота для пенсіонерів у Сумах у сфері розваг. Зокрема йдеться про солодку вату, дитячі локації та інші атракціони. Якщо ви любите спілкуватися з людьми, не боїтесь невеликого фізичного навантаження і не проти трохи порухатися на свіжому повітрі, ця вакансія може стати вдалим вибором.

Платять погодинно, від 50 до 80 грн, залежно від навантаження. Вихідні залежать від погоди. Якщо дощ або похолодання, то виходити не потрібно. Зарплату видають щодня. Проїзд компенсують. Якщо ввечері немає маршруток, вас довезуть додому або оплатять таксі.

Тим, хто хоче більше стабільності та готовий до фізичної праці, підійде вакансія різноробочого на складі. Потрібно сортувати, пакувати та маркувати екзотичні фрукти. Повна ставка, оплата щотижнева і досить конкурентна. В середньому це від 22 до 25 000.

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