Старики в большинстве своем хотят продолжать зарабатывать достойные деньги, а работа для пенсионеров в Сумах дает им такую ​​возможность.

Работа для пенсионеров в Сумах предусмотрена для многих разных профессий, так что все смогут найти то, что по душе, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Сумах становится реальной возможностью оставаться активной, получать дополнительный доход и одновременно чувствовать себя нужным. И на сайте OLX достаточно много доступных вариантов.

Прежде всего следует обратить внимание на предложение от небольшого кафе быстрого питания. Они ищут кассира. Условия обещают человеческие. Полная занятость, график – два дня работаешь, два отдыхаешь. Изменения с десяти утра до восьми вечера.

Заработная плата колеблется от 15 до 16 тысяч гривен. Выплаты дважды в месяц, все стабильно. Среди обязанностей выдача заказов, поддержание чистоты на рабочем месте, вежливое общение с клиентами и взаимодействие с поваром.

Еще один вариант предлагают на теплое время года. Сезонная работа для пенсионеров в Сумах в сфере развлечений. В частности, речь идет о сладкой вату, детских локациях и других аттракционах. Если вы любите общаться с людьми, не боитесь небольшой физической нагрузки и не прочь немного подвигаться на свежем воздухе, эта вакансия может стать удачным выбором.

Платят почасово, от 50 до 80 грн в зависимости от нагрузки. Выходные зависят от погоды. Если дождь или похолодание, то выходить не нужно. Зарплату выдают каждый день. Проезд компенсируют. Если вечером нет маршруток, вас довезут домой или оплатят такси.

Тем, кто хочет больше стабильности и готов к физическому труду, подойдет вакансия разнорабочего на складе. Нужно сортировать, упаковывать и маркировать экзотические фрукты. Полная ставка, оплата еженедельная и достаточно конкурентная. В среднем это от 22 до 25 тысяч.

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