Відключення світла в Одеській області торкнуться мешканців Южненської громади, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надають в АТ "ДТЕК Одеські електромережі", передають на сайті громади.
Відбудеться це 28 травня 2025 року. Причиною тимчасової відсутності світла стануть профілактичні роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у мережах.
Відключення електроенергії відбудеться у двох населених пунктах:
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смт Нові Білярі — вул. Чорноморська (з 08:00 до 20:00);
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с. Григорівка — вул. Чорноморська (з 08:00 до 20:00).
У компанії наголошують, що такі заходи є необхідними для забезпечення стабільної роботи електромереж. У разі виникнення питань споживачі можуть звернутися до кол-центру:
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для стаціонарних телефонів: +38 (048) 705 90 90
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для мобільних телефонів:
+38 (068) 705 90 90
+38 (095) 705 90 90
+38 (073) 705 90 90
Також доступна електронна пошта: сenter@oblenergo.odessa.ua.
В місцевих жителів просять вибачення за тимчасові незручності та дякують за розуміння. Відключення світла в Одеській області проводиться для підвищення якості послуг.
У випадку змін інформація буде публікуватися на офіційних каналах. Тож жителям Одещини радять активно слідкувати за ними.
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