Відключення світла в Одеській області проводиться для підвищення якості послуг.

Відключення світла в Одеській області торкнуться мешканців Южненської громади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в АТ "ДТЕК Одеські електромережі", передають на сайті громади.

Відбудеться це 28 травня 2025 року. Причиною тимчасової відсутності світла стануть профілактичні роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у мережах.

Відключення електроенергії відбудеться у двох населених пунктах:

смт Нові Білярі — вул. Чорноморська (з 08:00 до 20:00);

с. Григорівка — вул. Чорноморська (з 08:00 до 20:00).

У компанії наголошують, що такі заходи є необхідними для забезпечення стабільної роботи електромереж. У разі виникнення питань споживачі можуть звернутися до кол-центру:

для стаціонарних телефонів: +38 (048) 705 90 90

для мобільних телефонів:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90

Також доступна електронна пошта: сenter@oblenergo.odessa.ua.

В місцевих жителів просять вибачення за тимчасові незручності та дякують за розуміння. Відключення світла в Одеській області проводиться для підвищення якості послуг.