Отключение света в Одесской области производится для повышения качества услуг.

Отключение света в Одесской области коснутся жителей Южненской общины, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в АО "ДТЭК Одесские электросети", передают на сайте громады .

Произойдет это 28 мая 2025 года. Причиной временного отсутствия света станут профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварий в сетях.

Отключение электроэнергии произойдет в двух населенных пунктах:

пгт Новые Беляри - ул. Черноморская (с 08:00 до 20:00);

с. Григоровка - ул. Черноморская (с 08:00 до 20:00).

В компании отмечают, что такие меры необходимы для обеспечения стабильной работы электросетей. В случае возникновения вопросов потребители могут обратиться в колл-центр:

для стационарных телефонов: +38 (048) 705 90 90

для мобильных телефонов:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90

Также доступна электронная почта: сenter@oblenergo.odessa.ua.

У местных жителей просят прощения за временные неудобства и благодарят за понимание. Отключение света в Одесской области производится для повышения качества услуг.