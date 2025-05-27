Отключение света в Одесской области коснутся жителей Южненской общины, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляют в АО "ДТЭК Одесские электросети", передают на сайте громады .
Произойдет это 28 мая 2025 года. Причиной временного отсутствия света станут профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварий в сетях.
Отключение электроэнергии произойдет в двух населенных пунктах:
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пгт Новые Беляри - ул. Черноморская (с 08:00 до 20:00);
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с. Григоровка - ул. Черноморская (с 08:00 до 20:00).
В компании отмечают, что такие меры необходимы для обеспечения стабильной работы электросетей. В случае возникновения вопросов потребители могут обратиться в колл-центр:
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для стационарных телефонов: +38 (048) 705 90 90
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для мобильных телефонов:
+38 (068) 705 90 90
+38 (095) 705 90 90
+38 (073) 705 90 90
Также доступна электронная почта: сenter@oblenergo.odessa.ua.
У местных жителей просят прощения за временные неудобства и благодарят за понимание. Отключение света в Одесской области производится для повышения качества услуг.
В случае перемен информация будет публиковаться на официальных каналах. Так что жителям Одесчины советуют активно следить за этими каналами.
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