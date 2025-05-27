Відключення води у Львівській області пов’язане з необхідністю проведення технічних робіт, спрямованих на перевірку та підтримку належного функціонування теплових мереж.

Відключення води у Львівській області зачепить мешканців мікрорайонів Левандівка та Рясне, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сторінці Залізничного району.

Від 26 травня у зв’язку з гідравлічними випробуваннями «Львівтеплоенерго» призупиняє подачу гарячої води до частини будинків. Триватиме це тимчасове обмеження до 8 червня включно.

Без гарячого водопостачання залишаться будинки на вулицях Роксоляни, Широка, Суботівська, Сяйво, Вигоди, Ангарна, Планерна, Доробок, Сластіона, Низинна, Повітряна, Сірка, Мундяка, Калнишевського, Шевченка, Річицька, Біберовича, Ожинова, Порічкова та Величковського.

Відключення води у Львівській області пов’язане з необхідністю проведення технічних робіт, спрямованих на перевірку та підтримку належного функціонування теплових мереж. В «Львівтеплоенерго» звертаються до мешканців із проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Про відновлення подачі гарячого водопостачання у мікрорайонах Левандівка та Рясне повідомлять додатково. Мешканців закликають стежити за оновленнями інформації, щоб бути поінформованими про стан послуг і терміни завершення ремонтних робіт.

Окрім того, жителям рекомендують заздалегідь подбати про альтернативні джерела гарячої води на час відключення.