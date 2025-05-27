Отключение воды во Львовской области связано с необходимостью проведения технических работ, направленных на проверку и поддержку функционирования тепловых сетей.

Отключение воды во Львовской области коснется жителей микрорайонов Левандовка и Рясное, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на странице Железнодорожного района .

С 26 мая в связи с гидравлическими испытаниями «Львовтеплоэнерго» приостанавливает подачу горячей воды в часть домов. Продолжится это временное ограничение до 8 июня включительно.

Без горячего водоснабжения останутся дома на улицах Роксоляны, Широкая, Субботовская, Сияние, Удобства, Ангарная, Планерная, Доработок, Сластиона, Низинная, Воздушная, Сера, Мундяка, Калнышевского, Шевченко, Ричицкая, Биберовича, Ожинова, Поречья.

Отключение воды во Львовской области связано с необходимостью проведения технических работ, направленных на проверку и поддержку функционирования тепловых сетей. Во «Львовтеплоэнерго» обращаются к жителям с просьбой отнестись с пониманием временных неудобств.

О возобновлении подачи горячего водоснабжения в микрорайонах Левандовка и Рясное сообщат дополнительно. Жителей призывают следить за обновлениями информации, чтобы быть информированными о состоянии услуг и сроках завершения ремонтных работ.

Кроме того, жителям рекомендуют заранее позаботиться об альтернативных источниках горячей воды на время отключения.