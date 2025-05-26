Відключення газу у Вінницькій області є частиною масштабної кампанії з технічного обслуговування комунікацій.

Відключення газу у Вінницькій області застосовуються через планові роботи, повідомляє Politeka.

У зв'язку з цим, ТОВ «Газорозподільні мережі України» наголошують на важливості дотримання правил безпеки.

Технічне обслуговування газових мереж заплановано у низці регіонів, через що в деяких населених пунктах газопостачання буде тимчасово припинено на кілька днів.

У селі Нова Ободівка Вінницької області відключення газу проходитимуть поетапно: 28 травня – на вулиці Призаводська, будинки 9 та 11, 29 числа – будинки 2 та 5 на тій же вулиці, а 30 травня – будинки 7 на Призаводській та 25 на вулиці Центральній. Час обмежень – з 09:00 до 16:00.

ТОВ «Газорозподільні мережі України» закликають мешканців заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити вільний доступ фахівцям для безперебійного відновлення газопостачання. Планові роботи спрямовані на підтримку безпеки та надійності газових мереж у регіоні.

Відключення газу у Вінницькій області є частиною масштабної кампанії з технічного обслуговування комунікацій по всій Україні, що допоможе уникнути аварійних ситуацій і покращити якість послуг у майбутньому. Мешканців просять із розумінням ставитися до тимчасових незручностей і дотримуватися всіх правил безпеки.

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