Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області вплинуло на якість життя мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області викликало обурення серед жителів села Буша, де з 1 лютого 2025 року запровадили вартість на воду у розмірі 63,84 грн за кубометр, повідомляє Politeka.

Це — найвища ціна в Ямпільській громаді. До цього вода коштувала 45 грн, а для споживачів без лічильників вартість становить 230 грн з людини.

Місцеві жителі скаржаться на непрозорість ціноутворення. За словами Світлани Телець, тарифи виглядають «висмоктаними з пальця». В селі багато споживачів не мають лічильників, а реальні обсяги споживання невідомі — на свердловинах встановлені лише електролічильники. Через це у людей виникає недовіра до комунального підприємства.

Директорка КП «Буша» Аліна Стародуб пояснила, що 63% ціни становлять витрати на електроенергію, яка за рік подорожчала вдвічі. Також кошти йдуть на аварійні ремонти старих мереж. У 2025 році планується встановити нові прилади обліку.

Водночас мешканці закликають розглянути можливість використання сонячної енергії для зниження вартості водопостачання. Усі погоджуються — вода не має бути розкішшю.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області значно вплинуло на якість життя мешканців невеликих населених пунктів.

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