Надбавки до пенсій у 2025 році можуть отримати пенсіонери, які досягли певного віку, а також зі статусом «Почесний донор України».

Пенсіонери у Харкові можуть розраховувати на щомісячні надбавки до пенсії за дотримання певних умов, повідомляє Politeka.net

Розкриваємо, хто має право на виплати та як їх оформити.

Зокрема, пенсіонери, які мають статус «Почесний донор України», можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії 2025 року в розмірі 292 гривні. Для оформлення допомоги необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з наступними документами:

заява;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

посвідчення почесного донора.

Процедура оформлення зазвичай є швидкою, а нарахування починається з дати подання заяви.

Окрім того, в рамках урядової постанови передбачено додаткові надбавки до пенсії 2025 року в Харкові залежно від віку та тривалості трудового стажу:

Особи віком від 65 : якщо пенсія менша за 3 758 грн , вона підвищується до цього рівня (за наявності щонайменше 35 років трудового стажу для чоловіків і 30 — для жінок).

Особи 80+ : також мають право на пенсію не нижчу за 3 758 грн , за наявності щонайменше 25 років стажу у чоловіків і 20 — у жінок.

Громадяни від 70 до 80 : якщо трудовий досвід складає 35/30 років, мінімальний розмір пенсії становить 3 613 грн .

Особи до 70 : за умов необхідного стажу (35/30 років) або у випадку належності до осіб з інвалідністю I групи, пенсія не може бути меншою за 3 323 гривень .

Усі непрацюючі пенсіонери: у разі, якщо пенсія становить менше 3 038 гривень, її підвищують до цього рівня.

У випадках, коли тривалість трудового досвіду є меншою за встановлені норми (35 років для чоловіків і 30 — для жінок), розмір надбавки визначається пропорційно до фактичного трудовго досвіду.

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