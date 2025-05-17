Надбавки к пенсиям в 2025 году могут получить пенсионеры, достигшие определенного возраста, а также со статусом «Почетный донор Украины».

Люди пожилого возраста в Харькове могут рассчитывать на ежемесячные надбавки к пенсии при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net

Раскрываем, кто имеет право на выплаты и как их оформить.

В частности, имеющие статус «Почетный донор Украины», могут получать ежемесячную надбавку к пенсии 2025 года в размере 292 гривны. Для оформления помощи необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда со следующими документами:

заявление;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

удостоверение почетного донора.

Процедура оформления обычно быстро, а начисление начинается с даты подачи заявления.

Кроме того, в рамках правительственного постановления предусмотрены дополнительные надбавки к пенсии 2025 года в Харькове в зависимости от возраста и продолжительности трудового стажа:

Лица в возрасте от 65 : если выплата меньше 3758 грн , она повышается до этого уровня (при наличии не менее 35 лет трудового стажа для мужчин и 30 — для женщин).

Лица 80+ : также имеют право на выплату не ниже 3758 грн , при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 — у женщин.

Граждане от 70 до 80 : если опыт работы составляет 35/30 лет, минимальный размер составляет 3613 грн .

Лица до 70 : при условии необходимого стажа (35/30 лет) или в случае принадлежности к лицам с инвалидностью I группы, выплата не может быть менее 3 323 гривен .

Все неработающие: в случае, если пенсия составляет менее 3038 гривен, ее повышают до этого уровня.

В случаях, когда продолжительность трудового опыта меньше установленных норм (35 лет для мужчин и 30 — для женщин), размер надбавки определяется пропорционально фактическому трудовому опыту.

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