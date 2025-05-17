Люди пожилого возраста в Харькове могут рассчитывать на ежемесячные надбавки к пенсии при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net
Раскрываем, кто имеет право на выплаты и как их оформить.
В частности, имеющие статус «Почетный донор Украины», могут получать ежемесячную надбавку к пенсии 2025 года в размере 292 гривны. Для оформления помощи необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда со следующими документами:
- заявление;
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- удостоверение почетного донора.
Процедура оформления обычно быстро, а начисление начинается с даты подачи заявления.
Кроме того, в рамках правительственного постановления предусмотрены дополнительные надбавки к пенсии 2025 года в Харькове в зависимости от возраста и продолжительности трудового стажа:
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Лица в возрасте от 65: если выплата меньше 3758 грн, она повышается до этого уровня (при наличии не менее 35 лет трудового стажа для мужчин и 30 — для женщин).
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Лица 80+: также имеют право на выплату не ниже 3758 грн, при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 — у женщин.
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Граждане от 70 до 80: если опыт работы составляет 35/30 лет, минимальный размер составляет 3613 грн.
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Лица до 70: при условии необходимого стажа (35/30 лет) или в случае принадлежности к лицам с инвалидностью I группы, выплата не может быть менее 3 323 гривен.
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Все неработающие: в случае, если пенсия составляет менее 3038 гривен, ее повышают до этого уровня.
В случаях, когда продолжительность трудового опыта меньше установленных норм (35 лет для мужчин и 30 — для женщин), размер надбавки определяется пропорционально фактическому трудовому опыту.
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