Процедура оформлення надбавки до пенсії 2025 року зазвичай проходить у Вінниці оперативно, а доплата призначається з моменту подання заяви

Надбавка до пенсії 2025 року може бути надана пенсіонерам у Вінниці, що відповідають важлим критеріям та умовам, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, хто має на це право і як оформити.

Пенсіонери, які мають у Вінниці статус «Почесний донор України», мають право на щомісячну надбавку до пенсії 2025 року у розмірі 292 гривні. Щоб оформити цю виплату, необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з наступними документами:

заява;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

посвідчення почесного донора.

Процедура оформлення зазвичай проходить оперативно, а доплата призначається з моменту подання заяви.

Також зміни в розмірі виплати передбачено постановою уряду про вікові доплати. Розмір такої надбавки до пенсії 2025 року у Вінниці визначається залежно від віку та наявного стажу:

Особи віком 65 і старші — якщо пенсія нижча за 3 758 грн , її підвищують до цього рівня, за умови наявності не менше 35 років стажу у чоловіків і 30 років — у жінок .

Особи 80+ — також мають право на доплату до 3 758 грн, якщо їхній трудовий досвід становить щонайменше 25 років для чоловіків і 20 для жінок.

Особи від 70 до 80 — за наявності 35/30 стажу , мінімальна пенсія встановлюється на рівні 3 613 гривень .

Особи до 70 — якщо мають необхідний трудовий досвід (35/30 років) або належать до осіб з інвалідністю I групи, пенсія не може бути меншою за 3 323 гривень .

Усі непрацюючі пенсіонери — якщо їхня пенсія нижча за 3 038 гривень, вона підлягає підвищенню до цього рівня.

Якщо у пенсіонера період роботи менший за 35 років (чоловіки) або 30 (жінки), розмір доплати розраховується пропорційно наявному стажу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 році: скільки грошей можна буде отримати у Дніпрі.

Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: хто може отримати більше у Харкові.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: кому допоможуть і куди звертатися.