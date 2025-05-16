Процедура оформления надбавки к пенсии 2025 обычно проходит в Виннице оперативно, а доплата назначается с момента подачи заявления

Надбавка к пенсии в 2025 году может быть предоставлена ​​пенсионерам в Виннице, отвечающим важным критериям и условиям, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, кто имеет на это право и как оформить.

Пенсионеры, имеющие в Виннице статус «Почетный донор Украины», имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии в 2025 году в размере 292 гривны. Чтобы оформить эту выплату, необходимо обратиться в сервисный центр ПФУ со следующими документами:

заявление;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

удостоверение почетного донора.

Процедура оформления обычно производится оперативно, а доплата назначается с момента подачи заявления.

Также изменения в размере выплаты предусмотрены постановлением правительства о возрастных доплатах. Размер такой надбавки к пенсии 2025 года в Виннице определяется в зависимости от возраста и стажа:

Лица в возрасте 65 и старше — если пенсия ниже 3 758 грн , ее повышают до этого уровня, при наличии не менее 35 лет стажа у мужчин и 30 лет — у женщин .

Лица 80+ также имеют право на доплату до 3 758 грн , если их трудовой опыт составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 для женщин .

Лица от 70 до 80 – при наличии 35/30 стажа , минимальная устанавливается на уровне 3 613 гривен .

Лица до 70 — если имеют необходимый трудовой опыт (35/30 лет) или принадлежат лицам с инвалидностью I группы, выплата не может быть менее 3 323 гривен .

Все неработающие пенсионеры — если их выплаты ниже 3038 гривен , она подлежит повышению до этого уровня.

Если у пенсионера период работы менее 35 лет (мужчины) или 30 (женщины) , размер доплаты рассчитывается пропорционально стажу.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: сколько денег можно будет получить в Днепре.

Також Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: кто может получить больше в Харькове.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПО в Харькове: кому помогут и куда обращаться.