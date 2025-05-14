Продовжують діяти надбавки до пенсій в 2025 році, і вже найближчим часом частина пенсіонерів у Дніпрі отримає додаткові гроші, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, скільки можна отримати.
Згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», передбачено такі доплати залежно від віку пенсіонера:
- при досягненні 70 років — 300 гривень;
- 75 — 456 гривень;
- 80 — 570 гривень.
Нарахування відбувається з місяця, який настає після дня народження. Тобто, у травні її отримають в Дніпрі ті, хто відсвяткував ювілей у квітні.
Перша виплата нараховується пропорційно кількості днів після дня народження в межах відповідного місяця, тому може бути меншою. Оформляти жодних заяв не потрібно — доплата нараховується автоматично.
Надбавка до пенсії у 2025 році почесним донорам
Громадяни, які безоплатно здали 40 разових доз крові або 60 доз плазми, отримують звання Почесного донора України. Такий статус дає право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатної особи. У 2025 році це 302,80 грн (прожитковий мінімум — 3 028 грн).
Доплата для осіб, які потребують догляду
Пенсіонери у віці 80+ років, які потребують постійного стороннього догляду, можуть отримувати в Дніпрі додаткову надбавку в розмірі 944 грн щомісяця. Однак є низка умов:
- вік — 80 років і більше;
- пенсія призначена за віком;
- особа проживає самостійно, без рідних чи опікунів;
- наявність медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про необхідність догляду.
Зверніть увагу: ця доплата не передбачена для пенсіонерів з інвалідністю.
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