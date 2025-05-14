Надбавка до пенсії у 2025 році в Дніпрі передбачена для деяких категорій пенсіонерів.

Продовжують діяти надбавки до пенсій в 2025 році, і вже найближчим часом частина пенсіонерів у Дніпрі отримає додаткові гроші, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, скільки можна отримати.

Згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», передбачено такі доплати залежно від віку пенсіонера:

при досягненні 70 років — 300 гривень ;

— ; 75 — 456 гривень ;

— ; 80 — 570 гривень.

Нарахування відбувається з місяця, який настає після дня народження. Тобто, у травні її отримають в Дніпрі ті, хто відсвяткував ювілей у квітні.

Перша виплата нараховується пропорційно кількості днів після дня народження в межах відповідного місяця, тому може бути меншою. Оформляти жодних заяв не потрібно — доплата нараховується автоматично.

Надбавка до пенсії у 2025 році почесним донорам

Громадяни, які безоплатно здали 40 разових доз крові або 60 доз плазми, отримують звання Почесного донора України. Такий статус дає право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатної особи. У 2025 році це 302,80 грн (прожитковий мінімум — 3 028 грн).

Доплата для осіб, які потребують догляду

Пенсіонери у віці 80+ років, які потребують постійного стороннього догляду, можуть отримувати в Дніпрі додаткову надбавку в розмірі 944 грн щомісяця. Однак є низка умов:

вік — 80 років і більше ;

; пенсія призначена за віком ;

; особа проживає самостійно , без рідних чи опікунів;

, без рідних чи опікунів; наявність медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про необхідність догляду.

Зверніть увагу: ця доплата не передбачена для пенсіонерів з інвалідністю.

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