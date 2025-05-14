Надбавка к пенсии в 2025 году в Днепре предусмотрена для некоторых категорий пенсионеров.

Продолжают действовать надбавки к пенсиям в 2025 году, и уже в ближайшее время часть пенсионеров в Днепре получит дополнительные деньги, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, сколько можно получить.

Согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрены следующие доплаты в зависимости от возраста пенсионера:

при достижении 70 лет - 300 гривен ;

- ; 75 - 456 гривен ;

- ; 80 - 570 гривен.

Начисление производится с месяца, наступающего после дня рождения. То есть, в мае ее получат в Днепре, отпраздновавшие юбилей в апреле.

Первая выплата начисляется пропорционально количеству дней после дня рождения в пределах соответствующего месяца, поэтому может быть меньше. Оформлять никаких заявлений не нужно – она начисляется автоматически.

Надбавка к пенсии в 2025 году почетным донорам

Граждане, безвозмездно сдавшие 40 разовых доз крови или 60 доз плазмы, получают звание Почетного донора Украины. Такой статус дает право на ежемесячную доплату в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособного лица . В 2025 году это 302,80 грн (прожиточный минимум – 3 028 грн).

Доплата для лиц, нуждающихся в уходе

Пенсионеры в возрасте 80+ лет, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут получать в Днепре дополнительную надбавку в размере 944 грн ежемесячно. Однако есть ряд условий:

возраст - 80 лет и старше ;

; пенсия назначена по возрасту ;

; лицо проживает самостоятельно , без родных или опекунов;

, без родных или опекунов; наличие медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) о необходимости ухода.

Обратите внимание: эта доплата не предусмотрена для пенсионеров с инвалидностью.

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