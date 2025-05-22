Надбавка до пенсії у 2025 році в Вінниці передбачена не для всіх категорій пенсіонерів.

Продовжують діяти різні види надбавок до пенсій 2025 року, і частина пенсіонерів у Вінниці вже незабаром отримає додаткові виплати, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, скільки коштів можна отримати.

Вікові доплати

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», особам пенсійного віку нараховуються щомісячні доплати, які залежать від вікової категорії:

70 — 74 років — 300 гривень;

75 — 79 років — 456 гривень;

80 і старше — 570 гривень.

Надбавка до пенсії 2025 року у Вінниці починає нараховуватись з місяця, що слідує за місяцем досягнення відповідного віку. Наприклад, у травні виплати отримають ті, хто святкував ювілей у квітні.

Перший платіж, як правило, є меншим — його розмір розраховується пропорційно кількості днів після дня народження. Всі нарахування здійснюються автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Надбавка до пенсії у Вінниці для Почесних донорів

Громадяни, які мають звання «Почесний донор України» — за умови безоплатної здачі 40 доз крові або 60 доз плазми — мають право на щомісячну доплату до пенсії. У 2025 році її розмір становить 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 302,80 грн (при мінімумі 3 028 гривень).

Допомога для осіб, які потребують догляду

Для полтавських пенсіонерів віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, передбачена додаткова щомісячна виплата у розмірі 944 гривні. Проте вона надається лише за таких умов:

пенсіонеру виповнилося 80 років;

пенсія призначена за віком;

особа проживає самостійно, без опікунів чи родичів;

є висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), що підтверджує потребу в догляді.

Зверніть увагу: ця надбавка не надається пенсіонерам з інвалідністю, оскільки вони вже отримують інші соціальні виплати.

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