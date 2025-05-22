Надбавка к пенсии в 2025 году в Виннице предусмотрена не для всех категорий пенсионеров.

Продолжают действовать разные виды надбавок к пенсиям 2025 года, и часть пенсионеров в Виннице уже в скором времени получит дополнительные выплаты, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, сколько денег можно получить.

Возрастные доплаты

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», лицам пенсионного возраста начисляются ежемесячные доплаты, зависящие от возрастной категории:

70 - 74 лет - 300 гривен;

75 - 79 лет - 456 гривен;

80 и старше - 570 гривен.

Надбавка к пенсии в 2025 году в Виннице начинает начисляться с месяца, следующего за месяцем достижения соответствующего возраста. К примеру, в мае выплаты получат те, кто праздновал юбилей в апреле.

Первый платеж, как правило, меньше — его размер рассчитывается пропорционально количеству дней после дня рождения. Все начисления производятся автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не нужно.

Надбавка к пенсии в Виннице для Почетных доноров

Граждане, имеющие звание «Почетный донор Украины» - при безвозмездной сдаче 40 доз крови или 60 доз плазмы - имеют право на ежемесячную доплату. В 2025 году ее размер составляет 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 302,80 грн (при минимуме 3 028).

Помощь для лиц, нуждающихся в уходе

Для полтавских пенсионеров в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата в размере 944 гривны. Однако она предоставляется только при следующих условиях:

пенсионеру исполнилось 80 лет;

пенсия назначена по возрасту;

лицо проживает самостоятельно, без опекунов или родственников;

есть заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), подтверждающей потребность в уходе.

Обратите внимание: данная надбавка не предоставляется пенсионерам с инвалидностью, поскольку они уже получают другие социальные выплаты.

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