Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области отразилось на качестве жизни жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вызвало возмущение жителей села Буша, где с 1 февраля 2025 года ввели стоимость на воду в размере 63,84 грн за кубометр, сообщает Politeka.

Это самая высокая цена в Ямпольской общине. До этого вода стоила 45 грн., а для потребителей без счетчиков стоимость составляет 230 грн. с человека.

Местные жители жалуются на непрозрачность ценообразования. По словам Светланы Телец, тарифы выглядят «высосанными из пальца». В селе у многих потребителей нет счетчиков, а реальные объемы потребления неизвестны — на скважинах установлены только электросчетчики. Поэтому у людей возникает недоверие к коммунальному предприятию.

Директор КП «Буша» Алина Стародуб объяснила, что 63% цены составляют расходы на электроэнергию, которая за год подорожала вдвое. Также средства уходят на аварийные ремонты старых сетей. В 2025 году планируется установка новых приборов учета.

В то же время, жители призывают рассмотреть возможность использования солнечной энергии для снижения стоимости водоснабжения. Все соглашаются — вода не должна быть роскошью.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области оказало значительное влияние на качество жизни жителей небольших населенных пунктов.

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