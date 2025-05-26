Отключения газа в Винницкой области применяются из-за плановых работ, сообщает Politeka.

В связи с этим, ООО «Газораспределительные сети Украины» отмечают важность соблюдения правил безопасности.

Техническое обслуживание газовых сетей запланировано в ряде регионов, поэтому в некоторых населенных пунктах газоснабжение будет временно прекращено на несколько дней.

В селе Новая Ободовка Винницкой области будут отключения газа проходить поэтапно: 28 мая – на улице Призаводская, дома 9 и 11, 29 числа – дома 2 и 5 на той же улице, а 30 мая – дома 7 на Призаводской и 25 на улице Центральной. Время ограничений – с 09:00 до 16:00.

ООО "Газораспределительные сети Украины" призывают жителей заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить свободный доступ специалистам для бесперебойного восстановления газоснабжения. Плановые работы направлены на обеспечение безопасности и надежности газовых сетей в регионе.

Отключение газа в Винницкой области является частью масштабной кампании по техническому обслуживанию коммуникаций по всей Украине, что поможет избежать аварийных ситуаций и улучшить качество услуг в будущем. Жителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам и соблюдать все правила безопасности.

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