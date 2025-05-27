Дефіцит продуктів у Запоріжжі влітку може спричинити підвищення цін, особливо на кісточкові фрукти.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі, як і по всій Україні, назріває через квітневі заморозки, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Очікується значне скорочення врожаю абрикосів, персиків, черешень і вишень — до 50-60%. Це призведе до зростання цін на ці продукти. Основну частину потреб країна покриватиме за рахунок імпорту, тож вартість буде залежати від ситуації на зовнішніх ринках, повідомив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Найбільших збитків зазнали абрикоси та персики, а також інші кісточкові культури, як черешні та вишні. Найгірше постраждала Черкащина, тоді як Київська область зазнала менш серйозних втрат. Водночас перспективи врожаю яблунь поки що залишаються невизначеними через регіональні відмінності.

Виноград, який починає дозрівати пізніше, майже не постраждав, особливо у Закарпатті та на півдні країни. За словами Пендзина, дефіциту фруктів в Україні не буде, проте імпортна продукція подорожчає, що відобразиться і на цінниках у Запоріжжі.

Отже, дефіцит продуктів у Запоріжжі влітку може спричинити підвищення цін, особливо на кісточкові фрукти. Українцям варто готуватися до меншого вибору вітчизняної продукції і більшої залежності від імпорту.

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