Дефицит продуктов в Запорожье летом может повлечь за собой повышение цен, особенно на косточковые фрукты.

Дефицит продуктов в Запорожье, как и по всей Украине, назревает из-за апрельских заморозков, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин .

Ожидается значительное сокращение урожая абрикосов, персиков, черешней и вишен – до 50-60%. Это приведет к росту цен на эти продукты. Основную часть потребностей страна будет покрывать за счет импорта, поэтому стоимость будет зависеть от ситуации на внешних рынках, сообщил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Наибольшие убытки понесли абрикосы и персики, а также другие косточковые культуры, как черешни и вишни. Хуже всего пострадала Черкасщина, тогда как Киевская область понесла менее серьезные потери. В то же время перспективы урожая яблонь пока остаются неопределенными из-за региональных отличий.

Виноград, который начинает созревать позже, почти не пострадал, особенно в Закарпатье и на юге страны. По словам Пендзина, дефицита фруктов в Украине не будет, однако, импортная продукция подорожает, что отразится и на ценниках в Запорожье.

Следовательно, дефицит продуктов в Запорожье летом может повлечь за собой повышение цен, особенно на косточковые фрукты. Украинцам следует готовиться к меньшему выбору отечественной продукции и большей зависимости от импорта.

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