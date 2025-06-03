На тлі економічних труднощів та інфраструктурних викликів підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові та інших містах України стає все більш імовірним, повідомляє Politeka.

Особливо критична ситуація склалася у сфері водопостачання: борги водоканалів сягнули рекордних 24,2 млрд грн, з яких 9,2 млрд — заборгованість населення. Про це заявив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

За словами посадовця, Кабмін та профільний комітет Верховної Ради розглядають варіанти вирішення проблеми, серед яких — передача водоканалів на баланс місцевої влади.

При цьому чинний мораторій не поширюється на ціни на воду, а органи самоврядування мають повноваження затверджувати нові розцінки. Водночас у селах та селищах ціни вже підвищують, тоді як у великих містах вони залишаються на рівні 2022 року.

Ситуація зі світлом теж напружена: хоча зараз діє фіксований тариф 4,32 грн/кВт-год, з 1 червня можливе його зростання до 6,64 гривень. Законодавчих обмежень на це немає, а енергетичній галузі вкрай потрібні кошти на відновлення мереж.

Не краща ситуація і на газовому ринку. Попри діючий мораторій, регіони поступово підвищують абонплату. Хоча "Нафтогаз" тримає ціну 7,96 грн/м³, ринкова вартість газу — близько 15 грн. Експерти не виключають, що після закінчення воєнного стану розцінки зростуть.

З огляду на все це, підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові — лише питання часу.

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