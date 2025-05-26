Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області та Харкові, якщо вони самостійно виховують дітей, надається у різному вигляді.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається "UNICEF Україна" в рамках благодійних проєктів, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо.

UNICEF Україна надає гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Харківській області та Харкові, якщо вони самостійно виховують дітей. Підтримка надається за адресою: місто Харків, вул. Пушкінська, 48.

Звернувшись у будні з 9:00 до 18:00 або зателефонувавши за номером +38 050 447 1966, можна отримати необхідні речі для малечі — одяг, взуття, іграшки та засоби гігієни. Це підтримка для тих, хто потребує тепла, турботи й елементарного комфорту у складні часи.

Крім цього, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області та Харкові, якщо вони самостійно виховують дітей, надається у вигляді забезпечення доступу до освіти, наданні психосоціальної допомоги, чистої води та належних санітарних умов, інформуванні про мінну небезпеку, підтримці материнського і дитячого здоров’я, а також допомозі людям, які живуть із ВІЛ/СНІДом.

Також фонд у співпраці з Міністерством соціальної політики України впроваджує програму багатоцільової грошової допомоги та програму грошової підтримки для підготовки до зими для вразливих сімей із дітьми, які проживають на прифронтових територіях.

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