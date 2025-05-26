Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области и Харькове, если они самостоятельно воспитывают детей, предоставляется в разном виде.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется UNICEF Украина в рамках благотворительных проектов, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что понятно.

UNICEF Украина оказывает гуманитарную помощь пенсионерам в Харьковской области и Харькове, если они самостоятельно воспитывают детей. Поддержка предоставляется по адресу: город Харьков, ул. Пушкинская, 48

Обратившись в будни с 9:00 до 18:00 или позвонив по телефону +38 050 447 1966, можно получить необходимые вещи для малышей – одежду, обувь, игрушки и средства гигиены. Это поддержка для тех, кто нуждается в тепле, заботе и элементарном комфорте в сложные времена.

Кроме этого, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области и Харькове, если они самостоятельно воспитывают детей, предоставляется в виде обеспечения доступа к образованию, предоставлению психосоциальной , чистой воды и надлежащих санитарных условий, информированию о минной опасности, поддержке материнского и детского здоровья, а также подмога людям, живущим с ВИЧ/С.

Также фонд в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины внедряет программу многоцелевой денежной выплаты и программу денежной поддержки для подготовки к зиме для уязвимых семей с детьми, проживающими на прифронтовых территориях.

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