На фоне экономических проблем и инфраструктурных вызовов повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове и других городах Украины становится все более вероятным, сообщает Politeka.

Особенно критическая ситуация сложилась в сфере водоснабжения: долги водоканалов составили рекордные 24,2 млрд грн, из которых 9,2 млрд — задолженность населения. Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

По словам чиновника, Кабмин и профильный комитет Верховной Рады рассматривают варианты решения проблемы, среди которых передача водоканалов на баланс местных властей.

При этом действующий мораторий не распространяется на цены на воду, а органы самоуправления обладают полномочиями утверждать новые расценки. В то же время, в селах и поселках цены уже повышают, тогда как в больших городах они остаются на уровне 2022 года.

Ситуация со светом тоже напряженная: хотя сейчас действует фиксированный тариф 4,32 грн/кВт-ч, с 1 июня возможен его рост до 6,64 гривен. Законодательных ограничений на это нет, а энергетической отрасли крайне необходимы средства для восстановления сетей.

Не лучше ситуация и на газовом рынке. Несмотря на действующий мораторий, регионы постепенно повышают абонплату. Хотя "Нефтегаз" держит цену 7,96 грн/м³, рыночная стоимость газа — около 15 грн. Эксперты не исключают, что после окончания военного положения расценки возрастут.

Учитывая все это, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове только вопрос времени.

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