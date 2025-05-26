Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові та області надається від міжнародної організації People in Need («Людина в біді»), повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє одна з філій громадської організації. Програма орієнтована на підтримку найвразливіших категорій громадян у Харкові та прифронтових громадах області.

Хто може отримати:

Подати заявку на виплати можуть мешканці таких територіальних громад, як Харківська, Чугуївська, Роганська, Златопільська та Берестинська. Пріоритет надається:

  • внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
  • людям, які повернулися у деокуповані райони;
  • мешканцям прифронтових населених пунктів;
  • представникам соціальних меншин (зокрема ромської громади);
  • приймаючим громадам, що надали притулок постраждалим від війни.

Основні критерії для участі:

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові та області надається тим, хто:

  • перебуває під загрозою через пошкодження чи руйнування житла;
  • потребує юридичної допомоги для відновлення прав на майно;
  • втратив доступ до базових державних послуг через втрату документів;
  • має обмеження у доступі до життєво необхідних послуг унаслідок бойових дій.

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Особливі категорії, які отримають виплати першочергово:

  • жінки, які самостійно утримують домогосподарство;
  • одинокі батьки, опікуни або особи, що доглядають за дітьми;
  • діти та літні люди з груп ризику;
  • особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями;
  • представники соціальних меншин;
  • люди, що мають юридичні труднощі зі статусом чи документами.

На що можна витратити допомогу:

Кошти призначені для покриття нагальних життєвих витрат, зокрема:

  • оплата житла та комунальних послуг;
  • витрати на переїзд чи тимчасове проживання;
  • оформлення необхідних документів;
  • забезпечення базових потреб у безпеці, гігієні та гідному побуті.

Організатори наголошують: для участі обов’язковою умовою є підтверджена вразливість заявника та відсутність альтернативних джерел підтримки.

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