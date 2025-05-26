Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові та області надається від міжнародної організації People in Need («Людина в біді»), повідомляє Politeka.net.
Про це повідомляє одна з філій громадської організації. Програма орієнтована на підтримку найвразливіших категорій громадян у Харкові та прифронтових громадах області.
Хто може отримати:
Подати заявку на виплати можуть мешканці таких територіальних громад, як Харківська, Чугуївська, Роганська, Златопільська та Берестинська. Пріоритет надається:
- внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
- людям, які повернулися у деокуповані райони;
- мешканцям прифронтових населених пунктів;
- представникам соціальних меншин (зокрема ромської громади);
- приймаючим громадам, що надали притулок постраждалим від війни.
Основні критерії для участі:
Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові та області надається тим, хто:
- перебуває під загрозою через пошкодження чи руйнування житла;
- потребує юридичної допомоги для відновлення прав на майно;
- втратив доступ до базових державних послуг через втрату документів;
- має обмеження у доступі до життєво необхідних послуг унаслідок бойових дій.
Особливі категорії, які отримають виплати першочергово:
- жінки, які самостійно утримують домогосподарство;
- одинокі батьки, опікуни або особи, що доглядають за дітьми;
- діти та літні люди з груп ризику;
- особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями;
- представники соціальних меншин;
- люди, що мають юридичні труднощі зі статусом чи документами.
На що можна витратити допомогу:
Кошти призначені для покриття нагальних життєвих витрат, зокрема:
- оплата житла та комунальних послуг;
- витрати на переїзд чи тимчасове проживання;
- оформлення необхідних документів;
- забезпечення базових потреб у безпеці, гігієні та гідному побуті.
Організатори наголошують: для участі обов’язковою умовою є підтверджена вразливість заявника та відсутність альтернативних джерел підтримки.
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