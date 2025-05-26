Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові та області надається тим, хто відповідає критеріям відбору.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові та області надається від міжнародної організації People in Need («Людина в біді»), повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє одна з філій громадської організації. Програма орієнтована на підтримку найвразливіших категорій громадян у Харкові та прифронтових громадах області.

Хто може отримати:

Подати заявку на виплати можуть мешканці таких територіальних громад, як Харківська, Чугуївська, Роганська, Златопільська та Берестинська. Пріоритет надається:

внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

людям, які повернулися у деокуповані райони;

мешканцям прифронтових населених пунктів;

представникам соціальних меншин (зокрема ромської громади);

приймаючим громадам, що надали притулок постраждалим від війни.

Основні критерії для участі:

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові та області надається тим, хто:

перебуває під загрозою через пошкодження чи руйнування житла;

потребує юридичної допомоги для відновлення прав на майно;

втратив доступ до базових державних послуг через втрату документів;

має обмеження у доступі до життєво необхідних послуг унаслідок бойових дій.

Особливі категорії, які отримають виплати першочергово:

жінки, які самостійно утримують домогосподарство;

одинокі батьки, опікуни або особи, що доглядають за дітьми;

діти та літні люди з груп ризику;

особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями;

представники соціальних меншин;

люди, що мають юридичні труднощі зі статусом чи документами.

На що можна витратити допомогу:

Кошти призначені для покриття нагальних життєвих витрат, зокрема:

оплата житла та комунальних послуг;

витрати на переїзд чи тимчасове проживання;

оформлення необхідних документів;

забезпечення базових потреб у безпеці, гігієні та гідному побуті.

Організатори наголошують: для участі обов’язковою умовою є підтверджена вразливість заявника та відсутність альтернативних джерел підтримки.

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