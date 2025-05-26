Денежная помощь для пенсионеров в Харькове и области предоставляется от международной организации People in Need (Человек в беде), сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает один из филиалов общественной организации. Программа ориентирована на поддержку самых уязвимых категорий граждан в Харькове и прифронтовых общинах области.
Кто может получить:
Подать заявку на выплаты могут жители таких территориальных общин, как Харьковская, Чугуевская, Роганская, Златопольская и Берестинская. Приоритет предоставляется:
- внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
- людям, вернувшимся в деоккупированные районы;
- жителям прифронтовых населенных пунктов;
- представителям социальных меньшинств (в том числе ромской общины);
- принимающим общинам, предоставившим убежище пострадавшим от войны.
Основные критерии для участия:
Денежная помощь для пенсионеров в Харькове и области предоставляется:
- находится под угрозой из-за повреждения или разрушения жилья;
- нуждается в юридической помощи для восстановления прав на имущество;
- потерял доступ к базовым государственным услугам из-за утраты документов;
- имеет ограничения в доступе к жизненно необходимым услугам в результате боевых действий.
Особые категории, которые получат выплаты в первую очередь:
- женщины, самостоятельно удерживающие домохозяйство;
- одинокие родители, опекуны или лица, ухаживающие за детьми;
- дети и пожилые люди из групп риска;
- лица с инвалидностью, хроническими заболеваниями;
- представители социальных меньшинств;
- люди, которые испытывают юридические трудности со статусом или документами.
На что можно потратить пособие:
Средства предназначены для покрытия неотложных жизненных затрат, в частности:
- оплата жилья и коммунальных услуг;
- расходы на переезд или временное проживание;
- оформление необходимых документов;
- обеспечение базовых потребностей в безопасности, гигиене и достойном обиходе.
Организаторы отмечают: для участия обязательным условием является подтвержденная уязвимость заявителя и отсутствие альтернативных источников поддержки.
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