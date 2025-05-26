Денежная помощь для пенсионеров в Харькове и области предоставляется тем, кто отвечает критериям отбора.

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове и области предоставляется от международной организации People in Need (Человек в беде), сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает один из филиалов общественной организации. Программа ориентирована на поддержку самых уязвимых категорий граждан в Харькове и прифронтовых общинах области.

Кто может получить:

Подать заявку на выплаты могут жители таких территориальных общин, как Харьковская, Чугуевская, Роганская, Златопольская и Берестинская. Приоритет предоставляется:

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

людям, вернувшимся в деоккупированные районы;

жителям прифронтовых населенных пунктов;

представителям социальных меньшинств (в том числе ромской общины);

принимающим общинам, предоставившим убежище пострадавшим от войны.

Основные критерии для участия:

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове и области предоставляется:

находится под угрозой из-за повреждения или разрушения жилья;

нуждается в юридической помощи для восстановления прав на имущество;

потерял доступ к базовым государственным услугам из-за утраты документов;

имеет ограничения в доступе к жизненно необходимым услугам в результате боевых действий.

Особые категории, которые получат выплаты в первую очередь:

женщины, самостоятельно удерживающие домохозяйство;

одинокие родители, опекуны или лица, ухаживающие за детьми;

дети и пожилые люди из групп риска;

лица с инвалидностью, хроническими заболеваниями;

представители социальных меньшинств;

люди, которые испытывают юридические трудности со статусом или документами.

На что можно потратить пособие:

Средства предназначены для покрытия неотложных жизненных затрат, в частности:

оплата жилья и коммунальных услуг;

расходы на переезд или временное проживание;

оформление необходимых документов;

обеспечение базовых потребностей в безопасности, гигиене и достойном обиходе.

Организаторы отмечают: для участия обязательным условием является подтвержденная уязвимость заявителя и отсутствие альтернативных источников поддержки.

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