Денежная помощь для пенсионеров в Харькове и области предоставляется от международной организации People in Need (Человек в беде), сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает один из филиалов общественной организации. Программа ориентирована на поддержку самых уязвимых категорий граждан в Харькове и прифронтовых общинах области.

Кто может получить:

Подать заявку на выплаты могут жители таких территориальных общин, как Харьковская, Чугуевская, Роганская, Златопольская и Берестинская. Приоритет предоставляется:

  • внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
  • людям, вернувшимся в деоккупированные районы;
  • жителям прифронтовых населенных пунктов;
  • представителям социальных меньшинств (в том числе ромской общины);
  • принимающим общинам, предоставившим убежище пострадавшим от войны.

Основные критерии для участия:

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове и области предоставляется:

  • находится под угрозой из-за повреждения или разрушения жилья;
  • нуждается в юридической помощи для восстановления прав на имущество;
  • потерял доступ к базовым государственным услугам из-за утраты документов;
  • имеет ограничения в доступе к жизненно необходимым услугам в результате боевых действий.

Субсидии для ВПЛ в Харькове

Особые категории, которые получат выплаты в первую очередь:

  • женщины, самостоятельно удерживающие домохозяйство;
  • одинокие родители, опекуны или лица, ухаживающие за детьми;
  • дети и пожилые люди из групп риска;
  • лица с инвалидностью, хроническими заболеваниями;
  • представители социальных меньшинств;
  • люди, которые испытывают юридические трудности со статусом или документами.

На что можно потратить пособие:

Средства предназначены для покрытия неотложных жизненных затрат, в частности:

  • оплата жилья и коммунальных услуг;
  • расходы на переезд или временное проживание;
  • оформление необходимых документов;
  • обеспечение базовых потребностей в безопасности, гигиене и достойном обиходе.

Организаторы отмечают: для участия обязательным условием является подтвержденная уязвимость заявителя и отсутствие альтернативных источников поддержки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: как получить помощь.

Також Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове: что изменится в мае.

Как сообщала Politeka, Самые дешевые квартиры в Харькове: что можно купить недорого в городе, фото привлекательных предложений.