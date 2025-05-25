Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові також є частиною комплексу заходів, що дозволяє зменшити фінансове навантаження на українців.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові надається в межах гуманітарного проєкту Emmergency Appeal 24, який реалізується задля підтримки людей, постраждалих від війни, повідомляє Politeka.

Проєкт спрямований на задоволення базових потреб та забезпечення гідних умов для відновлення після евакуації та втрати майна.

У зв’язку з загостренням ситуації в Харківській та Сумській областях і примусовою евакуацією з небезпечних регіонів, гуманітарні організації активізували підтримку населенню. Особливу увагу приділено вразливим категоріям, зокрема літнім людям.

Для них організовано роздачу продуктових наборів, засобів гігієни (включно зі спеціалізованими засобами для осіб з інвалідністю) та спальних мішків.

Крім того, в Харківській області відкрито транзитний пункт евакуації, де можна отримати консультації та необхідну підтримку. Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові також є частиною комплексу заходів, що дозволяє зменшити фінансове навантаження на людей, які залишились без дому або джерел доходу.

Надання допомоги здійснюється на основі актуальної потреби та за наявності підтверджуючих документів.

Щоб отримати підтримку, варто звертатися до місцевих представництв Карітасу або дізнаватися подробиці на офіційному сайті організації.

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