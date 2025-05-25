Денежная помощь для пенсионеров в Харькове также является частью комплекса мер, позволяющих уменьшить финансовую нагрузку на украинцев.

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется в рамках гуманитарного проекта Emmergency Appeal 24, реализуемого для поддержки людей, пострадавших от войны, сообщает Politeka.

Проект направлен на удовлетворение базовых потребностей и обеспечение достойных условий восстановления после эвакуации и потери имущества.

В связи с обострением ситуации в Харьковской и Сумской областях и принудительной эвакуацией из опасных регионов гуманитарные организации активизировали поддержку населению. Особое внимание уделено уязвимым категориям, в частности пожилым людям.

Для них организована раздача продуктовых наборов, средств гигиены (включая специализированные средства для лиц с инвалидностью) и спальных мешков.

Кроме того, в Харьковской области открыт транзитный пункт эвакуации, где можно получить консультации и необходимую поддержку. Денежная помощь для пенсионеров в Харькове также является частью комплекса мер, позволяющих уменьшить финансовую нагрузку на людей, оставшихся без дома или источников дохода.

Оказание помощи осуществляется на основе актуальной необходимости и при наличии подтверждающих документов.

Чтобы получить поддержку, следует обращаться в местные представительства Каритаса или узнавать подробности на официальном сайте организации.

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