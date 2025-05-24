Питання, наскільки обґрунтовані платежі за тепло влітку у Харкові, залишається відкритим для тисяч мешканців міста.

Платежі за тепло влітку у Харкові стали джерелом запитань і занепокоєння серед мешканців, які мають справу з двоставковим тарифом, повідомляє Politeka.

Хоча опалювальний сезон завершився, платіжки продовжують надходити, адже така система передбачає рівномірні нарахування протягом усього року.

На думку експерта у сфері ЖКГ Олега Попенка, ця модель, хоч і законна, часто використовується недобросовісно. У теорії вона має полегшити навантаження на бюджет узимку, але на практиці призводить до плутанини. Особливо, якщо в будинку є лічильник, проте плату все одно нараховують за формулою, яка непрозора для споживачів.

У 2023 році у Харкові вже виник скандал — мешканцям масово нарахували завищені суми за опалення, пояснюючи це особливостями методики. Попенко наголошує: постачальники часто маніпулюють постановами, зокрема №315, або ігнорують чинні норми.

Щоб уникнути зловживань, українцям радять вимагати детальні розрахунки та фіксувати всі платіжки. Проте реального державного органу, який би ефективно захищав споживачів у таких випадках, наразі фактично не існує.