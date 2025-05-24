Платежи за тепло летом в Харькове стали источником вопросов и беспокойства среди жителей, имеющих дело с двухставочным тарифом, сообщает Politeka.

Хотя отопительный сезон завершился, платежки продолжают поступать, так как такая система предусматривает равномерные начисления в течение всего года.

По мнению эксперта в сфере ЖКХ Олега Попенко, эта модель, хоть и законная, часто используется недобросовестно. В теории она должна облегчить нагрузку на бюджет зимой, но на практике приводит к путанице. Особенно если в доме есть счетчик, однако плату все равно начисляют по формуле, которая непрозрачна для потребителей.

В 2023 году в Харькове уже возник скандал – жителям массово насчитали завышенные суммы за отопление, объясняя это особенностями методики. Попенко отмечает: поставщики часто манипулируют постановлениями, в том числе №315, или игнорируют действующие нормы.

Чтобы избежать злоупотреблений, украинцам советуют требовать детальных расчетов и фиксировать все платежки. Однако реального государственного органа, который эффективно защищал бы потребителей в таких случаях, пока фактически не существует.