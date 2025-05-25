Відключення світла на тиждень з 26 травня по 1 червня в Харкові допоможуть уникнути аварійних ситуацій та покращити якість електропостачання.

Українцям оголосили про відключення світла на тиждень з 26 травня по 1 червня в Харкові, повідомляє Politeka.

За інформацією Харківобленерго, у неділю, 1 червня, у Слобідському районі відбудеться планове відключення електропостачання через термінові технічні роботи.

Світло вимкнуть з 8:00 до 18:00 на таких вулицях: Ковтуна (будинки 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 40А), Мухачова (3, 16, 18, 20, 22, 24), Тепловозна (2, 3, 4, 5А, 6), Морозова (1, 3, 5), Дизельна (1, 1А, 2, 16) та Черноморська (1, 2, 3, 5).

Енергетики нагадують, що відключення світла на тиждень 26 травня – 1 червня в Харкові пов’язане з необхідністю проведення ремонтних робіт для підвищення надійності електропостачання. Мешканців просять заздалегідь підготуватися: зарядити мобільні пристрої та спланувати побутові справи з урахуванням відключення.

Відключення світла на тиждень 26 травня - 1 червня в Харкові допоможуть уникнути аварійних ситуацій та покращити якість електропостачання у подальшому. Харківобленерго просить вибачення за тимчасові незручності та дякує за розуміння.

У разі змін у графіку робіт Харківобленерго повідомлятиме додатково. З усіх питань, пов’язаних з цією ситуацією, мешканці можуть звертатися до контакт-центру обленерго або перевіряти інформацію на офіційному сайті компанії.

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