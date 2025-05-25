Отключение света на неделю с 26 мая по 1 июня в Харькове помогут избежать аварийных ситуаций и улучшить качество электроснабжения.

Украинцев проинформировали об отключениях электроэнергии на неделю с 26 мая по 1 июня в Харькове, сообщает Politeka.

По информации Харьковоблэнерго, в воскресенье, 1 июня, в Слободском районе состоится плановое отключение электроэнергии в связи с проведением срочных технических работ.

Электроэнергия будет отключена с 8:00 до 18:00 на улицах: Ковтуна (дома 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 40А), Мухачева (3, 16, 18, 2, 20 4, 5А, 6), Морозова (1, 3, 5), Дизельная (1, 1А, 2, 16) и Черноморская (1, 2, 3, 5).

Энергетики напоминают, что отключение электроэнергии на неделе с 26 мая по 1 июня в Харькове связано с необходимостью проведения ремонтных работ для повышения надежности электроснабжения. Жителей просят заранее подготовиться: зарядить мобильные устройства и спланировать бытовые дела с учетом отключения.

Отключение света на неделю 26 мая – 1 июня в Харькове позволят избежать аварийных ситуаций и улучшить качество электроснабжения в будущем. Харьковоблэнерго приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание.

В случае изменения графика работы Харьковоблэнерго сообщит дополнительно. По всем вопросам, связанным с данной ситуацией, жители могут обращаться в контакт-центр облэнерго или уточнять информацию на официальном сайте компании.

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