Нова система оплати за проїзд доступна через різні додатки у ріхних містах України.

Нова система оплати за проїзд передбачає повний перехід на безготівкові розрахунки, і українські міста зараз перебувають на стадії її активного впровадження, повідомляє Politeka.

Традиційні способи здійснення платежу готівкою поступово замінюються безконтактними платежами, мобільними додатками та QR-кодами, що значно спрощує процес розрахунку для українців.

В багатьох обласних центрах вже запровадили електронні картки, які можна придбати в кіосках, терміналах чи онлайн, а також швидко поповнювати через банківські сервіси або мобільні додатки. В транспорті встановлюють валідатори, де достатньо лише прикласти картку чи смартфон для миттєвої оплати.

До прикладу, у Львові, діють мобільні застосунки, які дозволяють не лише купити квиток, а й зберігати історію поїздок, перевіряти баланс та оформляти проїзні на кілька днів. Сплатити за проїзд можна банківською картою, Apple Pay, Google Pay або через QR-код.

У Києві нова система оплати за проїзд працює давно через додаток «Київ Цифровий», а в Дніпрі поступово впроваджують безготівкові розрахунки через «єДніпро». Серед головних переваг – відсутність потреби носити дрібні гроші, швидкість та можливість економити завдяки електронним проїзним квиткам.

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