Новая система оплаты за проезд доступна через различные приложения в разных городах Украины.

Новая система оплаты за проезд предполагает полный переход на безналичные расчеты, и украинские города сейчас находятся в стадии ее активного внедрения, сообщает Politeka.

Традиционные способы осуществления платежа наличными постепенно заменяются бесконтактными платежами, мобильными приложениями и QR-кодами, что значительно упрощает процесс расчета для украинцев.

Во многих областных центрах уже ввели электронные карты, которые можно приобрести в киосках, терминалах или онлайн, а также быстро пополнять через банковские сервисы или мобильные приложения. В транспорте устанавливают валидаторы, где достаточно приложить карту или смартфон для мгновенной оплаты.

К примеру, во Львове действуют мобильные приложения, позволяющие не только купить билет, но и сохранять историю поездок, проверять баланс и оформлять проездные на несколько дней. Оплатить за проезд можно банковской картой, Apple Pay, Google Pay или через QR-код.

В Киеве новая система оплаты за проезд работает давно через приложение «Киев Цифровой», а в Днепре постепенно вводят безналичные расчеты через «єДніпро». Среди главных преимуществ – отсутствие необходимости носить мелкие деньги, скорость и возможность экономить благодаря электронным проездным билетам.

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