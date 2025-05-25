Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві забезпечує комплексний догляд і підтримку, створюючи умови для гідного життя у поважному віці.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві від БФ «Карітас-Київ» надається з 2002 року і спрямована на підтримку самотніх людей похилого віку, повідомляє Politeka.

Фонд забезпечує комплекс медико-соціальних послуг і догляду, що суттєво покращує якість життя підопічних. Особлива увага приділяється не лише окремим проблемам, а цілісному стану людини та її середовищу.

Серед послуг – медичний догляд вдома: вимірювання життєвих показників, обробка ран, догляд за катетерами, контроль прийому ліків, а також консультації для родичів. Підопічним допомагають із гігієною, приготуванням їжі, закупами, прибиранням та іншими господарськими справами.

Крім того, фонд надає соціальні послуги, включаючи допомогу у оформленні документів і сплату комунальних платежів.

Також пенсіонери отримують психологічну та духовну підтримку, а для родичів організовуються консультації та навчальні тренінги для волонтерів і соціальних працівників.

«Карітас-Київ» тісно співпрацює з Територіальним центром соціального обслуговування Дніпровського району та нещодавно підписав меморандум з Дніпровською районною організацією ветеранів.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві забезпечує комплексний догляд і підтримку, створюючи умови для гідного життя у поважному віці.

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