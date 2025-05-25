Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве обеспечивает комплексный уход и поддержку, создавая условия для достойной жизни в почтенном возрасте.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве от БФ «Каритас-Киев» предоставляется с 2002 года и направлена ​​на поддержку одиноких пожилых людей, сообщает Politeka.

Фонд обеспечивает комплекс медико-социальных услуг и ухода, что значительно улучшает качество жизни подопечных. Особое внимание уделяется не только отдельным проблемам, но и целостному состоянию человека и его среде.

Среди услуг – медицинский уход на дому: измерение жизненных показателей, обработка ран, уход за катетерами, контроль приема лекарств, а также консультации для родственников. Подопечным помогают с гигиеной, приготовлением пищи, закупками, уборкой и другими хозяйственными делами.

Кроме того, фонд предоставляет социальные услуги, включая пособие по оформлению документов и уплату коммунальных платежей.

Также пенсионеры получают психологическую и духовную поддержку, а для родственников организуются консультации и обучающие тренинги для волонтеров и социальных работников.

"Каритас-Киев" тесно сотрудничает с Территориальным центром социального обслуживания Днепровского района и недавно подписал меморандум с Днепровской районной организацией ветеранов.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве обеспечивает комплексный уход и поддержку, создавая условия для достойной жизни в солидном возрасте.

Последние новости:

Напомним, Самые дешевые квартиры в Киеве: какое жилье жители столицы могут себе позволить по скромной цене, фото.

Також Politeka писала, Повышение тарифов на газ в Киеве: из-за новой платежки придется доплатить 1000 грн.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киеве и области: как принять участие в программе.