Подорожчання продуктів в Полтавській області торкнулося різних товарів, повідомляє Politeka.

Про це інформує портал Мінфін.

Середня вартість на молоко Простонаше 1% (900 мл) становить 53,56 грн, що на 5,50 більше, ніж у квітні. У магазинах ціна коливається від 49,82 гривень у Metro до 57,30 у Megamarket. Кефір Селянський 2,5% (950 мл) подорожчав незначно — середня ціна 61,49, зростання на 0,75 за місяць. Найдешевше кефір можна купити в Auchan за 53,90 грн, а найдорожче — у Novus, майже 70.

Гречка коштує в середньому 34,22 гривні за кілограм, при цьому розцінки в магазинах варіюються від 29,90 до 43,20. Картопля у травні подорожчала до 36,30 за кг, зростання — 3,70 грн у порівнянні з квітнем. Морква продовжує різко дорожчати, зараз її середній цінник — 77,70 за кг, що на 19,35 більше за місяць.

За даними мережі "Сільпо" у Полтавській області: молоко «Молокія» «Сонечко» 2,5% (900 г) — 51,99 гривня, кефір «Яготинський» 2,5% (450 г) — 41,79, крупа «Сквирянка» гречана непропарена (800 г) — 70,99. Розцінки на овочі: картопля біла — 3,29 за 100 г, морква — 4,39 за 100 г.

Подорожчання продуктів в Полтавській області відображає загальну тенденцію зростання вартості товарів харчування, що впливає на сімейний бюджет мешканців регіону.