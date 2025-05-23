Подорожание продуктов в Полтавской области коснулось разных товаров, сообщает Politeka.

Об этом сообщает портал Минфин .

Средняя стоимость на молоко Простонаше 1% (900 мл) составляет 53,56 грн, что на 5,50 больше, чем в апреле. В магазинах цена колеблется от 49,82 гривен у Metro до 57,30 в Megamarket. Кефир Крестьянский 2,5% (950 мл) подорожал незначительно – средняя цена 61,49, рост на 0,75 в месяц. Дешевле всего кефир можно купить у Auchan за 53,90 грн, а самое дорогое — у Novus, почти 70.

Гречка стоит в среднем 34,22 гривны за килограмм, при этом цены в магазинах варьируются от 29,90 до 43,20. Картофель в мае подорожал до 36,30 за кг, рост – 3,70 грн по сравнению с апрелем. Морковь продолжает резко дорожать, сейчас ее средний ценник – 77,70 за кг, что на 19,35 больше месяца.

По данным сети "Сильпо" в Полтавской области: молоко "Молокия" "Солнышко" 2,5% (900 г) - 51,99 гривна, кефир "Яготинский" 2,5% (450 г) - 41,79, крупа "Сквирянка" гречневая непропаренная (800 г). Расценки на овощи: картофель белый – 3,29 за 100 г, морковь – 4,39 за 100 г.

Подорожание продуктов в Полтавской области отражает общую тенденцию роста стоимости товаров питания, влияющих на семейный бюджет жителей региона.