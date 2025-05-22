Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Полтаві на 23 травня та роззповіли все про цей день.

Прогноз погоди в Полтаві на 23 травня передбачає зміну ранкового сонця на суцільну хмарність, яка протримається до самого вечора, повідомляє Politeka.

Незважаючи на похмуру атмосферу, опадів цього дня не очікується, що дозволить мешканцям спланувати день без сюрпризів від природи. Вночі температура становитиме +15°C, а вранці знизиться до +13°C. Удень повітря прогріється до +24°C, а ввечері знову охолоне до +19°C.

Атмосферний тиск протягом доби залишатиметься стабільним на рівні 755–756 мм рт. ст., вологість коливатиметься від 38% до 72%, а вітер буде слабким — до 3,5 м/с. Це забезпечить відносно комфортну атмосферу, попри відсутність сонячного світла вдень.

За історичними даними, найтеплішийцей день у місті був зафіксований у 2007 році — +33°C, а найхолодніший — у 1946 році, коли температура опустилася до +3°C. Народний календар називає цей день Семиком.

Землю вважали іменинницею, тому працювати на ній було заборонено. Люди ходили по лісах, збирали цілющі трави, вірячи у їхню особливу силу. Водночас вважалося, що прохолодна погода 23 травня обіцяє гарний урожай зернових.

Отже, прогноз погоди в Полтаві на 23 травня обіцяє хмарний, але спокійний день без дощу — ідеальна нагода для неспішних прогулянок або відпочинку на свіжому повітрі.

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