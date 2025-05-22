Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Полтаве на 23 мая и рассказали все об этом дне.

Прогноз погоды в Полтаве на 23 мая предполагает смену утреннего солнца на сплошную облачность, которая продержится до самого вечера, сообщает Politeka.

Несмотря на пасмурную атмосферу, осадков в этот день не ожидается, что позволит жителям спланировать день без сюрпризов от природы. Ночью температура составит +15°C, а утром снизится до +13°C. Днем воздух прогреется до +24°C, а вечером снова остынет до +19°C.

Атмосферное давление в течение суток будет оставаться стабильным на уровне 755–756 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 38% до 72%, а ветер будет слабым – до 3,5 м/с. Это обеспечит относительно комфортную атмосферу, несмотря на отсутствие солнечного света днем.

По историческим данным, самый теплый этот день в городе был зафиксирован в 2007 году – +33°C, а самый холодный – в 1946 году, когда температура опустилась до +3°C. Народный календарь называет этот день Семиком.

Землю считали именинницей, поэтому работать на ней было запрещено. Люди ходили по лесам, собирали целебные травы, веря в их особую силу. В то же время, считалось, что прохладная погода 23 мая обещает хороший урожай зерновых.

Итак, прогноз погоды в Полтаве на 23 мая обещает облачный, но спокойный день без дождя – идеальная возможность для неспешных прогулок или отдыха на свежем воздухе.

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