Темою номер один серед місцевих мешканців наразі є підвищення тарифів на комунальні послуги у Полтаві, тож розповідаємо, до чого готуватися.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Полтаві, навіть попри мораторії, все одно відгукується великими цифрами у платіжках і спустошеними гаманцями, повідомляє Politeka.

За даними Держстату, від квітня 2024-го до квітня 2025 року загальне підвищення тарифів на комунальні послуги у Полтаві сягнуло понад двадцять відсотків. І це не просто статистика, а реальність, яку мешканці відчули на своєму гаманці.

Найсильніше вдарило по сімейному бюджету зростання вартості електроенергії — її ціна зросла більш як на 63 відсотки. Це особливо боляче для родин, які активно користуються електроприладами або мають електроплити.

У той самий час управління багатоквартирними будинками зросло майже на 19%. Плата за вивезення сміття зросла трохи більш ніж на 10, а утримання й поточний ремонт житла — на понад 3. Навіть такі базові речі, як водопостачання і водовідведення, хоч і несуттєво, але також підскочили.

Попри все це, природний газ, централізоване опалення та гаряча вода зберегли свої попередні значення. Принаймні за минулий рік змін у цих позиціях не було.

Проте, говорячи про підвищення тарифів на комунальні послуги у Полтаві не можна не згадати про третю платіжку за газ. Це окремий рахунок за технічне обслуговування систем газопостачання у багатоквартирних будинках.

Йдеться про регулярну перевірку газових труб і обладнання, що, за словами фахівців, дозволить підвищити рівень безпеки та уникнути аварійних ситуацій. Витрати на все це будуть покладатися на мешканців.

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